По словам собеседника агентства, в Ингушетии стартовала реализация долгосрочной программы развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанной на 20 лет.

"В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое", — добавили в пресс-службе.

Как отметил представитель администрации, в горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги. По данным экспертов, на восстановление всех объектов и развитие горного Джейрахского района потребуется 20 лет.

Власти Ингушетии решают проблему острого дефицита местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса рассматривается возможность создания на базе одного из образовательных учреждений региона факультета, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.

Договорённость о совместной реализации упомянутых планов достигнута между главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым и российским предпринимателем Микаилом Гуцериевым на недавней встрече в Магасе.