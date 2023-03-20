В предшествующие три года аэропорт демонстрировал рост финансовых показателей. Рекордная чистая прибыль была получена в 2021 году (325,129 млн рублей).

С февраля прошлого года аэропорт закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом военной операции на Украине. До ограничений он принимал рейсы крупнейших российских авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" и других. В 2021 году пассажиропоток превысил 1,04 млн человек. В январе-феврале 2022 года, по данным краевого министерства транспорта, аэропорт обслужил около 10 тыс. человек.

Выручка авиапредприятия в 2022 году снизилась более чем в 12 раз, составив 59,2 млн рублей. Это наименьший показатель выручки начиная с 2018 года (более старые данные отсутствуют). В том числе, доходы от аэропортового и наземного обслуживания сократились в 24 раза, до 24,3 млн рублей, от услуг по наземному обслуживанию — в 2,9 раза, до 4,5 млн рублей, от услуг взлета-посадки — в 33 раза, до 4,2 млн рублей.

Себестоимость продаж при этом возросла почти в 2,2 раза, составив 619,95 млн рублей. В результате, валовый убыток достиг 560,7 млн рублей, против 447 млн рублей прибыли годом ранее, убыток от продаж — 769,1 млн рублей против 346,4 млн рублей прибыли.

Вместе с тем, в прошлом году зафиксирован пятикратный рост прочих доходов аэропорта — до 535,3 млн рублей. Это связано в первую очередь с получением субсидии на частичную компенсацию расходов в размере 268,75 млн рублей, а также субсидии на возмещение понесенных затрат при создании объектов транспортной инфраструктуры в размере 30 млн рублей.

Кредиторская задолженность ООО выросла с 69,791 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 127 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская, наоборот, снизилась с 266,49 млн рублей до 29,1 млн рублей соответственно.

С февраля прошлого года Геленджик (и еще 10 аэропортов юга и центральной части РФ) закрыт в связи с началом военной операции на Украине.

Согласно отчетности аэропорта, 49,5% его уставного капиталеа принадлежат ВТБ, еще 40% — банку "Россия", 10% — у бизнесмена Таймураза Боллоева, 0,5% — у Евгения Баженова.