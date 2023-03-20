"Маяк находится на берегу Куршского залива, а это значит — высокая влажность воздуха и сильные ветра. Даже следы разрушений на кирпичной кладке четко ориентированы по направлению ветра. Мы приведем в порядок фасад, усилим его специальными стяжками, и после завершения работ башня приобретет необходимую прочность", — цитирует пресс-служба генерального директора музея Светлану Сивкову.

По ее словам, перечень работ согласован с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. Также будут восстановлены ступени входа в северную пристройку и в башню, расположенные со стороны залива. Финансирование поступает как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников.

Ремонт на башне маяка будет проводиться впервые с момента его постройки в 1908 году. Маяк простоит еще не один десяток, а, может быть, и сотню лет, радуя посетителей, отметила гендиректор.

При этом музей сделает все, чтобы на период ремонта и башня маяка, и его смотровая площадка продолжали принимать посетителей. К началу летнего сезона обновленная башня маяка в Заливино предстанет перед гостями во всей красе.

"Дальнейшее развитие маячного комплекса предусматривает создание на его территории научно-экспедиционной базы, пополнение экспозиции. В начале марта на территории маяка был установлен малый рыболовный транспортный бот, которому тоже предстоит ремонт", — заключает пресс-служба.

Маяк в Заливино на берегу Куршского залива представляет собой башню из красного кирпича высотой более 15 метров. Это один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории области. Его главной особенностью является каменная винтовая лестница и оригинальная медная крыша. Маяк работал по своему предназначению до 1985 года в интересах судов рыболовецких колхозов.

В 2021 году маяк был передан в собственность музея.