Как сообщили порталу Yle государственный посредник Ану Саяваара и председатель профсоюза железнодорожников RAU Теро Паломяки, "стороны трудового конфликта пытались найти компромисс в воскресенье, но безрезультатно. Переговоры продолжатся в начале недели".

Профсоюз железнодорожников отмечает, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность.

Железнодорожники требуют улучшения условий труда. Так, согласно действующему коллективному договору, время непрерывного отдыха машиниста поезда должно составлять не менее 56 часов в неделю, машинисты требуют не менее 64 часов непрерывного времени отдыха в неделю. Договоренность о повышении заработной платы была достигнута в ходе переговоров: в течение двух лет зарплата машинистов поездов увеличится примерно на шесть процентов.

Забастовка прервет пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге по всей стране.

Остановка поездов не затронет сферы, которые могут поставить под угрозу жизнь, здоровье или имущество людей, а также проведение работ и мероприятий, жизненно важных для общества.

Для решения доставки людей в отдаленные районы будут пущены дополнительные автобусы дальнего следования, авиакомпания Finnair заявила о готовности в случае увеличения спроса на перевозки заменить самолеты на более вместительные.