Центральной частью экспозиции станет комплекс наград Российской империи — от первого и высшего русского ордена Св. Андрея Первозванного до включённых в российскую наградную систему наград Царства польского.
На выставке можно будет увидеть не только русские ордена, но и знаки отличия и наградные медали, бывшие неотъемлемой частью российской наградной системы.
Советский период будет представлен серией специальных показов, которые пройдут в рамках выставки. Посетители увидят республиканские ордена Красного Знамени Азербайджанской ССР (1921-1922 гг.) и Красной Звезды Бухарской народной советской республики (1922-1925 гг.), а также орден Красного Знамени, принадлежавший летчику М. С. Орлову, и орден Отечественной войны.
Среди наград европейских государств будут представлены две основные орденские ветви — старейшие династические ордена, общие для стран Европы, и государственные — например, ордена Золотого Руна и Почетного Легиона.
Комплекс азиатских и африканских наград выставки "Драгоценные ордена" познакомит с особенностями наградных систем, не связанных с христианским миром, с их символикой и необычными решениями дизайна орденов. Здесь же можно будет увидеть восточное наградное оружие — традиционную азиатскую награду.
Выставка "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" откроется 28 марта и завершится в конце июля.