"На выставке будут представлены памятники фалеристики Государственного исторического музея, посетители смогут познакомиться с историей развития наградных систем, оценить их взаимное влияние и эволюцию", — говорится в сообщении.

Центральной частью экспозиции станет комплекс наград Российской империи — от первого и высшего русского ордена Св. Андрея Первозванного до включённых в российскую наградную систему наград Царства польского.

На выставке можно будет увидеть не только русские ордена, но и знаки отличия и наградные медали, бывшие неотъемлемой частью российской наградной системы.

Советский период будет представлен серией специальных показов, которые пройдут в рамках выставки. Посетители увидят республиканские ордена Красного Знамени Азербайджанской ССР (1921-1922 гг.) и Красной Звезды Бухарской народной советской республики (1922-1925 гг.), а также орден Красного Знамени, принадлежавший летчику М. С. Орлову, и орден Отечественной войны.

Среди наград европейских государств будут представлены две основные орденские ветви — старейшие династические ордена, общие для стран Европы, и государственные — например, ордена Золотого Руна и Почетного Легиона.

Комплекс азиатских и африканских наград выставки "Драгоценные ордена" познакомит с особенностями наградных систем, не связанных с христианским миром, с их символикой и необычными решениями дизайна орденов. Здесь же можно будет увидеть восточное наградное оружие — традиционную азиатскую награду.

Выставка "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" откроется 28 марта и завершится в конце июля.