В 1899 году участок на Петроградской принадлежал Александру Эвальдовичу Мейснеру — купцу, владельцу фирмы фотографических товаров, активному участнику Невского яхт-клуба, члену попечительского совета детского приюта принца Ольденбургского. В 1903 году по проекту гражданского инженера Альберта Стюнкеля там был возведен четырехэтажный с мансардой-прачечной каменный дом в стиле модерн. Здание было оборудовано лифтом с медной наклепкой: "братья Грахамъ", сохранившимся до наших дней.

"Сравнительно небольшое здание выделяется оригинальностью и индивидуальностью форм, колористическим решением и применением характерных для модерна природных материалов: гранита, дерева. В уровне второго-четвертого этажей фасад облицован гранитным "околом" (данный вид отделки фасада редко встречается в архитектуре Петербурга и больше характерен для финского национального романтизма)", — говорится в сообщении.

Воротный проезд и вход на парадную лестницу оформлены массивными арками. Завершение фасада оформлено лепным фризом с изображениями голов Медузы Горгоны, встречающихся и на других зданиях Стюнкеля, и датой постройки здания в картушах.

Здание сохранило архитектурно-художественное решение фасадов и декоративно-художественную отделку интерьера парадной лестницы, в настоящее время является многоквартирным жилым домом.

Дом Бурмистрова построен в 1912-1914 годах для Григория Бурмистрова, имевшего мелочный лабаз и мясную торговлю. Проект выполнили архитекторы Дмитрий Иофан и Шмуйль Раппопорт.

"Лицевой фасад решен в характере неоклассицизма с использованием декоративных элементов модерна. Поверхность фасада отделана штукатуркой, имитирующей руст. Центрально-симметричная композиция фасада акцентирована аркадой на высоту 1-2 этажей с колоннами тосканского ордера и профилированными архивольтами, лоджией на три центральные световые оси, балконами, архитектурными элементами, выделяющими центральную ось фасада", — отмечают в комитете.

Фасад декорирован пилястрами ионического ордера в уровне третьего и четвертого этажей и пилястрами коринфского ордера — в уровне пятого и шестого этажей. К настоящему времени осталась неизменной конфигурация здания, лицевой фасад также в целом сохранил исторический облик. На рубеже ХХ-XXI веков утрачены французские балконы третьего и пятого этажей.

Сохранились интерьеры парадной и черных лестниц дома — лестничные металлические ограждения с профилированными перилами, камин на дворовой лестнице заднего корпуса, в некоторых квартирах — исторические печи и лепные украшения потолка.

В середине 1910-х годов в доме жил художник Владимир Табурин, корреспондент журнала "Нива" во время Русско-японской войны. С 1915 по 1928 год здесь жил микробиолог Николай Гамалея, научный руководитель Института оспопрививания в Ленинграде.

Здание до настоящего времени сохранило жилую функцию.