"В связи с повышением уровня воды до максимальной эксплуатационной отметки в Озерах закрыт для движения мост через реку Ока. Движение по мосту откроют, как только уровень воды опустится до безопасной отметки", — отмечается на сайте администрации Коломенского округа.

В Луховицах изменена работа переправ. Так, в селе Ловцы паромная переправа работает только для перевозки пассажиров. Паромная переправа в поселке Белоомут прекратила свою работу. В селе Дединово продолжает работу понтон для перевозки пассажиров, отмечает местная администрация.