"Перевозчик ранее заявил о продлении полетной программы до конца мая, теперь принято решение о выполнении рейсов и в летний период — с 1 июня по 31 августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в летние месяцы в расписании хабаровского аэропорта прямые рейсы в столицу Монголии запланированы по воскресеньям на самолете Embraer-190.

Рейсы в Улан-Батор выполняются впервые в истории аэропорта Хабаровск, однако данное направление набирает все большую популярность. Аэропорт Улан-Батора рассматривается пассажирами не только как конечный пункт назначения, но и как транзитный узел — предлагает стыковки в Сеул, Токио, Стамбул, Бангкок, Франкфурт и другие города.

"Международный аэропорт Хабаровск (Новый)" в 2022 году обслужил 1 млн 941,5 тыс. пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель за 2021 год. Оператором наземной деятельности является АО "Хабаровский аэропорт".