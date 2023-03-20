"Рейсы в Пекин планируются к выполнению "Авророй" с началом весенне-летнего расписания — с 26 марта по 26 октября. Авиакомпания будет выполнять рейсы в Пекин из Хабаровска два раза в неделю по средам и воскресеньям", — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время "Аврора" летает из хабаровского аэропорта в Харбин дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. "С начала весенне-летней навигации частота выполнения полетов перевозчика увеличится до трех — улететь в Харбин можно будет по понедельникам, средам и пятницам", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с марта 2023 года увеличит частоту рейсов из Хабаровска в КНР вдвое.