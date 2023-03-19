"Авиаперевозчик AZAL приступил к выполнению полетов из аэропорта Кольцово. Сегодня, 19 марта, был выполнен первый рейс по маршруту Баку — Екатеринбург — Баку", — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Баку в 8:00, прилет в Екатеринбург в 11:40. Обратно самолет будет вылетать в 12:40, прилет в Баку в 14:45 (время местное).

Минимальная стоимость билета составит 250 евро. Авиакомпания AZAL ранее совершала рейсы из Кольцово в аэропорт Гейдара Алиева. Но полеты прекратились в 2015 году.