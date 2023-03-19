В частности, об отмене полетов сообщили авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа".

"Аэрофлот", согласно его сообщению, отменил 18 рейсов в Сочи из Москвы и обратно и еще девять рейсов из регионов и обратно. Кроме того, отменены четыре вылета в понедельник. Пассажирам отмененных рейсов предложено переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денег.

"Победа" сообщила об отмене 15 рейсов в Сочи и обратно в воскресенье и также предложила перебронировать билеты на другие даты или оформить возврат денег.

Несколько самолетов авиакомпании "Россия" в связи с метеоусловиями в Сочи вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах: в Минеральных Водах, Махачкале, Ставрополе.

"Авиакомпания делала все возможное для размещения пассажиров рейсов в гостиницах, предоставила питание и прохладительные напитки. Пассажиры на запасных аэродромах находятся в аэропортах, самолеты готовятся к вылету", — говорится в сообщении "России".

При этом компания сообщила только о задержке рейсов в/из Сочи. По ее данным, погодные условия в местном аэропорту улучшатся с 12:00 до 17:00 по Москве: на это время запланировано выполнение всех ее задержанных рейсов.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиарейс из Екатеринбурга в Сочи авиакомпаний "Икар" и Nordwind задержан в аэропорту "Кольцово". Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, на рейс было зарегистрировано более 360 пассажиров. По данным онлайн-табло "Кольцово", на данный момент вылет самолета в пункт назначения задержан с 06:25 до 19:45.

Также из-за позднего прибытия воздушного судна из Сочи задержан авиарейс "Екатеринбург — Москва" авиакомпании "Победа".

Согласно данным онлайн-табло уральских аэропортов, 19 марта также задержаны утренние рейсы до Сочи из Челябинска (с 06:05 до 19:40) и Тюмени (с 07:05 до 21:40).

Ранее в воскресенье Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о задержке пяти рейсов в Сочи из Томска, Новосибирска и Красноярска .