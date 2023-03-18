"Здесь будет реконструирован Херсонес времен князя Владимира, это X век. По этим зданиям можно будет представить и древний Херсонес и более поздний. Там будет расположено все, что необходимо для паломников и туристов", — сказал митрополит.

По его словам, реконструкция будет меньше реального Херсонеса, но по ней можно будет составить впечатление об укладе жизни того времени. Там будут воссозданы мастерские, таверны, термы. Уже строится амфитеатр, где будут проходить современные художественные представления и реконструкции.

На территории парка будет несколько музеев, в частности, Новороссии и Крыма, античности и Византии. В экспозиции войдет в том числе часть из 3 млн артефактов, обнаруженных на раскопках перед строительством. Также будет создан первый в России музей христианства, который был задуман еще в 1913 году. Он расположится в здании с диаметром купола в 33 метра, как у собора святой Софии в Стамбуле.

"Здесь будет одно из самых привлекательных, красивых и, как сейчас говорят, обучающих мест в России. Надеемся, что к началу следующего года мы все завершим... Это будет настоящее достояние южной России, да и всей страны", — отметил Тихон.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин осмотрел несколько готовых объектов строящегося историко-археологического парка — школу искусств и филиал "Артека" — детский центр "Корсунь", сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Такой школы искусств нет, наверно, во всей России. И по красоте, и по возможностям. Возможности здесь будут, действительно, уникальные, потому что сюда, предполагается, будут приезжать деятели искусств разных направлений со всей России и обучать крымских детей", — прокомментировал Тихон.

Строительство историко-археологического парка при музее заповеднике "Херсонес Таврический" ведут военные специалисты. Ранее на этой территории были воинские части, проектирование началось три года назад. Всего музейно-просветительский комплекс будет включать порядка 70 зданий.

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших тут в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса — греческие колонисты — прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания он просуществовал около двух тысяч лет.