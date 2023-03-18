"Пожар на Обжоровском участке Астраханского заповедника ликвидирован. Трое суток сотрудники Астраханского заповедника боролись с огненной стихией на Обжоровском участке. Откорректированная площадь, пройденная природным пожаром, по данным предварительного осмотра территории составляет около 12 тыс. 850 га", — сказал представитель заповедника.

Он добавил, что точная площадь, пройденная огнем, и ущерб, причиненный пожаром, будут установлены по итогам обследования территории.

"С огнём под натиском практически штормового ветра вместе боролись государственные инспекторы, научные сотрудники и сотрудники общего отдела Астраханского заповедника. Избежать этого всего можно только одним способом — не поджигать сухую растительность вообще, ведь любые пожары на территории дельты Волги — дело рук только человека", — добавил собеседник агентства.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.