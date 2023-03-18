"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 15:00 18 марта до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

Движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из РФ временно запретили ночь на субботу в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.