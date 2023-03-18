"На отдельных разрозненных участках, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины (валежа) в южной части локализованной площади продолжается горение и задымление", — уточнили в пресс-службе.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой и угрозой возобновления активного горения для окарауливания и дотушивания остаются 23 человека, 16 единиц техники, в том числе тракторы, пожарные катера, мотолодки, бульдозер.

Как сообщалось, природный пожар на территории Астраханского государственного заповедника к вечеру 17 марта был локализован, однако оставались отдельные тлеющие участки.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.