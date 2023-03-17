«В прошлом году мы приняли 725 тыс. иностранных туристов, среди которых большую долю занимали российские. Последние три месяца 2022 года Россия была на первом месте по турпотоку. И с 1 января 2023 года по сегодняшний день остается лидером, за этот период мы приняли 57,1 тыс. россиян. На втором месте Индия с 34 тыс. туристов, замыкает тройку Великобритания с 20 тыс. туристов», — рассказал он.

По словам советника, турпоток в республику по итогам года прогнозируется на уровне 1,55-2 млн человек. Доля россиян, как ожидается, составит 18-20%.

«2018 был лучшим годом для туризма Шри-Ланки. Потому что до этого были сложные моменты, которые влияли на снижение турпотока, потом была пандемия. И когда она закончилась, то начались экономические сложности. Но последние месяцы мы видим рост и ожидаем 1,55 млн по итогам 2023 года», — пояснил Джаяратна.

Кроме того, Шри-Ланка ожидает роста турпотока из Китая, который не так давно снял антиковидные ограничения.

«По нашим прогнозам, лидерами по турпотоку в 2023 году станут Россия, Индия и Китай. Также в первой пятерке Великобритания и Германия», — заключил советник.