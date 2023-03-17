«Гостиничный бизнес в целом по стране восстановился на 60-70%. Но некоторые отели работали только на определенные рынки, например, китайский. Сейчас они ждут его полного восстановления. Среди отелей, работавших с туристами из Европы, открылись порядка 80%», — сказал он.

Чиасамут пояснил, что из 40 млн иностранных туристов, прибывших в Таиланд до пандемии в 2019 году, 10 млн были китайскими

«Цены на отели практически не выросли по сравнению с 2019 годом. Весь рост цен на турпакеты в Таиланд связан только с подорожанием авиабилетов. На некоторых рынках они подорожали в три раза. В России в связи с нехваткой рейсов эта проблема также заметна», — добавил он.

Представитель туристического управления Таиланда напомнил, что до пандемии отельеры часто давали скидки на размещение, а у туроператоров можно было найти горящие туры при недостаточном заполнении самолетов. Сейчас таких скидок и горящих туров нет.

До конца года в ТАТ ожидают открытия 90% отелей в стране.