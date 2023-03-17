«Финансовая поддержка Крыма и Севастополя будет подкреплена и в рамках нацпроекта по туризму. В этом году направляем 536 млн рублей Республике Крым на развитие туристической инфраструктуры, пляжных территорий, поддержку событийных мероприятий», — сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как напомнил Решетников, в прошлом году министерству удалось поддержать в Крыму турбизнес, сохранивший 80% штата в компаниях.

«Направили 840 млн рублей прямой субсидии. Было выделено по два минимальных размеров оплаты труда на одного сотрудника. Мера оказалась эффективной: 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать», — сказал министр.

Кроме того, в целях поддержки туротрасли министерство перезапускает программу льготного кредитования для инвесторов по строительству гостиниц.

«В Крыму по программе льготного кредитования реализуются четыре проекта на 3,5 тысячи номеров. Сейчас мы перезапускаем эту программу и программу по строительству модульных гостиниц. В рабочем режиме общаемся с регионами, знаем, что есть интерес, ждем от них заявок», — заключил Решетников.