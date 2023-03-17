«Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 года», — сообщил он.

Кроме того, по словам представителя ТАТ, Таиланд планирует ввести электронные визы (e-visa) для российских туристов. Чиасамут пояснил, что сейчас российские туристы, если они хотят провести в Таиланде больше 45 дней, должны получать визу в посольстве в Москве. В этом случае они могут оставаться в Таиланде 60 дней с возможность продления еще на 30 дней. Консульский сбор составляет около 1000 бат, или около 2 тыс. рублей

«Такие же условия будут действовать для электронных виз – 60 дней пребывания с возможностью продления еще на 30. Они уже введены для граждан 29 стран, а в этом году к ним может добавиться Россия», — сказал он.