«В прошлом году турпоток в Крым снизился на треть по сравнению с 2021 годом. По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет несколько в минус идти. Хотя надо отдать должное коллегам из РЖД, они максимально мобилизуют все и направляют максимально возможное количество поездов в Крым. Если в прошлом году это было 1,3 млн пассажиров, то в этом году обещают 1,5 млн пассажиров перевезти. Но эти 200 тыс. погоды не сделают и все равно надо поддержать отрасль», — заключил министр.

Турпоток в Крым за январь-ноябрь 2022 года составил 6,3 млн туристов, это на 30% меньше чем годом ранее. Глава Крыма Сергей Аксенов называл летний сезон 2022 года сорванным из-за отмены авиасообщения.