"Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 9 тысяч гектаров, в том числе около 380 гектаров — лесная площадь", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу площадь особо охраняемой территории, пройденная огнем составила 8 тыс. га.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.