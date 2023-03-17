Как сообщает пресс-служба музея, в Михайловском дворце пройдут праздничные мероприятия для гостей музея. Посетителей встретят реконструкторы в аутентичных костюмах конца XIX столетия.

Гости также увидят выступления музыкальных коллективов, в том числе артистов "Петербург-концерта", с которым в этот же день состоится подписание соглашения о сотрудничестве.

В честь праздника билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа в воскресенье будут стоить 125 рублей (цена комплексного билета — 250 рублей).

"Встретить исторических личностей на экспозиции — редкая возможность, которая появится у посетителей Русского музея в день его юбилея. Среди известных персонажей — первый управляющий Русским музеем Александра III великий князь Георгий Михайлович, архитектор Леонтий Бенуа, княгиня и меценат Мария Тенишева, а также художники, чьи работы украшают экспозицию музея: Илья Репин, Архип Куинджи, Иван Шишкин", — говорится в сообщении.

Праздничная программа стартует в 10.45 в Парадном вестибюле — там состоится выступление квартета им. Н.А. Римского-Корсакова ("Петербург-концерт").

Музыкальный марафон к 125-летию со дня открытия Русского музея продолжится концертами Государственного оркестра народных инструментов "Метелица" им. Н.И.Привалова в Михайловском замке 23 марта в 16.00 и струнного ансамбля Государственной академической капеллы в Строгановском дворце 25 марта в 13.00.

В продолжение праздничных мероприятий Русский музей и Почта России предоставят петербуржцам и гостям города возможность бесплатно отправить открытки с изображением шедевров из коллекции музея в любую точку России.