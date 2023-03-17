На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя министр экономического развития предложил направить на поддержку туротрасли Крыма доходы от продажи иностранных активов.

«Антон Георгиевич, вы так скромно не обратили внимание на просьбу губернаторов и реакцию со стороны Максима Решетникова по поводу поддержки туристического сектора экономики. Максим Геннадьевич даже назвал источник, но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрал», — сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как отметил президент, средства от продажи иностранных активов можно «использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать», — сказал Путин.