«Также я хотел бы рассказать о нововведениях, которые мы начали вместе с министром транспорта Шри-Ланки. Речь идет об организации сервиса «все в одном», который обеспечивает высокую безопасность туристов. Когда путешественник приезжает в страну при установке приложения ему присваивается специальный QR-код. Если случается какая-то проблема, то в приложении можно отправить запрос и сообщить о непредвиденной ситуации. Мы оперативно отреагируем», — сказал он на пресс-конференции в рамках туристической выставки MITT.

Как отметил Джаяратна, приложение работает на семи языках, в том числе на русском.

В Минтуризма также напомнили, что Россия занимает первое место по турпотоку на Шри-Ланку.

«Мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем увеличивать число прибывающих путешественников на протяжении всего года», — добавил он.

Помимо традиционных пляжных программ в министерстве разработали туры на Шри-Ланку на 21 день. Программа предусматривает не только пляжный отдых, но и экскурсионные программы по стране.

В январе-феврале 2023 года Шри-Ланку посетили более 50 тыс. российских туристов.