"Вы поручали сделать полноценную трассу подъезда к Керченскому мосту. И могу с уверенностью сказать, что у нас дорога М-4 "Дон" с обходом Аксая в этом году будет завершена. Обход Краснодара в этом году будет завершен. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024 еще часть до Керченского моста, будет полностью построена четырехполосная новая дорога", — сказал Хуснуллин в пятницу на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, которое проводит Владимир Путин.

"Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо", — подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что на новых территориях РФ в 2022 году успели реконструировать около 368 км дорог. Дорожную сеть там будут продолжать расширять.