«Мы провели встречу с представителями авиакомпаний «Аэрофлот» и S7. По их информации, средняя загрузка рейсов «Аэрофлота» составляет более 90%. S7 – 98-100%. Российские туроператоры сообщили нам, что спрос на путешествия в Таиланд огромный, но удовлетворить его мешает дефицит авиарейсов. Поэтому наша главная задача — увеличить количество рейсов», — сказал он.

По информации ТАТ, рейсы в Таиланд выполняются сейчас из 15 российских городов.

Чиасамут отметил, что авиакомпания «Тайские авиалинии» приобрела 11 новых лайнеров Airbus 380 и рассчитывает использовать их для полетов в Осло, Милан и Москву. Но организация полетов в Россию усложняется необходимостью иметь на каждый борт страховку, которая стоит очень дорого. Сейчас возможности решения этой проблемы обсуждаются.

Ранее он сообщил, что с 1 января по 15 марта Таиланд посетили 480 тыс. российских туристов, это больше, чем за весь 2022 год. Российские туристы занимают второе место по численности в стране после путешественников из Малайзии.