"Железнодорожная часть — одна полноценно работает, и вторую часть мы, кстати, с опережением делаем — поставлен срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше", — сказал Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин проехал по восстановленной за 56 дней правой части Крымского моста. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля — работы удалось завершить с опережением срока на 39 дней.

9 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении монтажа первого нового пролета железнодорожной части Крымского моста вместо поврежденного. Демонтаж второго поврежденного пролета запланирован на первую декаду апреля, а полное восстановление ожидается летом 2023 года.