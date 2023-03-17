«Когда у нас иностранные инвесторы продают активы в стране, то 10% платят в бюджет. Эти деньги в бюджете не заложены. И есть такая практика, когда промышленные активы продают, то эти 10% идут на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают по линии Минэкономразвития, то есть туризм, лизинговые компании, направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. И выплатить по 4 МРОТа при условии, что компании сохранят коллективы», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Как отметил Решетников, такая поддержка позволит Крыму активно развивать туризм, не дожидаясь восстановления транспортной доступности. «Цена вопроса – от 2 до 2,5 млрд рублей. Как раз по планам у нас по линии министерства уже будет 4 млрд поступлений, и мы предлагаем перенаправить средства. Просим поддержать это предложение», — заключил министр.