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«Россия – один из самых важных рынков для Таиланда. В этом году динамика турпотока превзошла наши ожидания. С 1 января по 15 марта в Таиланде отдохнули 480 тыс. российских туристов. По итогам года мы рассчитываем принять не менее миллиона россиян», — сказал он.

Топ-менеджер ТАТ добавил, что в 2022 году в Таиланде побывало 435 тыс. туристов из России, в основном они приехали в последние два месяца года после снятия всех ковидных ограничений и возобновления прямого авиасообщения. Средняя продолжительность пребывания туристов в Таиланде выросла в этом году с 14 до 15 дней.

«Россия стала вторым рынком-поставщиком туристов в Таиланд после Малайзии. В первую пятерку входят также Корея, Индия и США. Всего в 2023 году мы рассчитываем принять 25-30 млн иностранных туристов. В том числе 5 млн – китайских, это вдвое меньше, чем в 2019 году», — сообщил Чиасамут.

По его словам, стратегия ТАТ по продвижению Таиланда на российском рынке в 2023 году получила название ABCD. Она включает работу с авиакомпаниями по увеличению числа рейсов (A – airlines), фокусирование на организации рейсов из нестоличных городов России (B – beyond big cities), коллаборацию с крупными российскими программами лояльности для включения путешествий в Таиланд в бонусные программы (C – collaboration), продвижение новых направлений и активностей в Таиланде, чтобы туризм стал всесезонных (D – destinations).

При этом акцент ТАТ будет делать на предложениях для семей с детьми, включая посещение тематических парков, программах оздоровления и велнесс, путешествиях с длительным пребыванием в Таиланде.