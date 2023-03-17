«Нам удалось превратить кризисные явления в возможности для роста. Только за последний год число туристов из стран ШОС в Россию выросло троекратно и составило 3 миллиона человек. Количество турпоездок из России в регион превысило отметку в 3,5 миллиона», – сказал он в ходе встречи глав туристских администраций государств-членов ШОС.

Как отметил Ильичев, добиться постепенного возвращения к доковидному уровню турпотока удалось за счет системной реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Среди наиболее эффективных мер – финансовая поддержка сектора.

В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы создания условий для беспрепятственных турпоездок, включая восстановление прямого авиасообщения, взаимодействие национальных платежных систем, а также совершенствование механизмов страхования.

«Мы с пониманием отнеслись к проблеме, связанной с платежными системами. Планируем решить ее с помощью запуска «Карты туриста». Наличие такой карты позволит туристам бронировать номера в российских гостиницах, находясь за рубежом, а по прибытии – использовать ее как платежный инструмент», — подчеркнул Ильичев.

Кроме того, стороны обменялись опытом поддержки таких перспективных направлений, как экологический, событийный и оздоровительный туризм, обсудили интеграцию технологических решений и развитие цифровых навыков в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

По итогам встречи главы делегаций договорились о развитии сотрудничества в области туризма, которое позволит заниматься продвижением туристического бренда ШОС, повысить качество туруслуг и будет способствовать цифровизации отрасли.