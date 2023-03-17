«Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии представило разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, эти изменения распространяются и на уже выданные электронные визы.

Дипмиссия рекомендовала россиянам обновить ранее оформленные документы для посещения Индии.

Ранее суммарная продолжительность отдыха в Индии по электронной турвизе не ограничивалась, в стране можно было находиться более 180 дней в году. При этом срок непрерывного пребывания не изменился.