На месте деревянных перегородок, закрывающих канцерный зал от взора входящих посетителей, установлено стекло в темной огранке металла. На месте традиционного гардероба появился автоматический, в левой части создано дополнительное выставочное пространство.
По периметру гардеробной и выставочной частей появились непроницаемые шторы, которые визуально разделяют зал и холл на время концерта. В остальное время каждый, кто попадает в собор, может сразу наблюдать сцену и Больной орган, ощущая всю грандиозность средневекового здания, отмечает пресс-служба.
"Еще недавно фойе Кафедрального собора, к сожалению, не представляло собой классическое фойе филармонического зала. Не хочу никаких оценок давать, но красоту можно было увидеть только за стеклянной дверью. А я убежден, что человек не должен ждать первой ноты, чтобы с ней соприкоснуться", — пресс-служба цитирует директора Кафедрального собора Григория Хуциева.
Как сообщалось, Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была место погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен выдающийся философ Иммануил Кант.
В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде. Орган в соборе был воссоздан и смонтирован в 2006 году специалистами германской фирмы "Александр Шуке".
В соборе открыт музей Канта. Помимо этого в нем действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, создано два концертных зала. Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области. Остров Канта и сооружение стали местом паломничества туристов.