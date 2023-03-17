"В середине января концертный зал Кафедрального собора был закрыт на реконструкцию. Для ее проведения строителям пришлось возвести специальный саркофаг, которым был укрыт Большой орган. Ремонтные работы по реконструкции фойе шли два месяца, полностью обновленное входное пространство уже презентовано общественности", — говорится в пресс-релизе.

На месте деревянных перегородок, закрывающих канцерный зал от взора входящих посетителей, установлено стекло в темной огранке металла. На месте традиционного гардероба появился автоматический, в левой части создано дополнительное выставочное пространство.

По периметру гардеробной и выставочной частей появились непроницаемые шторы, которые визуально разделяют зал и холл на время концерта. В остальное время каждый, кто попадает в собор, может сразу наблюдать сцену и Больной орган, ощущая всю грандиозность средневекового здания, отмечает пресс-служба.

"Еще недавно фойе Кафедрального собора, к сожалению, не представляло собой классическое фойе филармонического зала. Не хочу никаких оценок давать, но красоту можно было увидеть только за стеклянной дверью. А я убежден, что человек не должен ждать первой ноты, чтобы с ней соприкоснуться", — пресс-служба цитирует директора Кафедрального собора Григория Хуциева.

Как сообщалось, Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была место погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен выдающийся философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде. Орган в соборе был воссоздан и смонтирован в 2006 году специалистами германской фирмы "Александр Шуке".

В соборе открыт музей Канта. Помимо этого в нем действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, создано два концертных зала. Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области. Остров Канта и сооружение стали местом паломничества туристов.