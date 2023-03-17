"В связи с высоким спросом на гранты правительство республики направило заявки и на этот год. Здесь регион также рассчитывает на федеральный центр. Дополнительное финансирование позволит расширить поддержку субъектов туризма и развить отрасль", — говорится в сообщении.

Вопрос участия республики в программах развития туристического кластера обсудили накануне в ходе встречи в Москве премьер-министр региона Борис Джанаев и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Как отметил Джанаев, слова которого приводятся в сообщении, учитывая большой интерес инвесторов к реализации проектов туризма необходимо содействие Минэкономразвития в дополнительном финансировании республики в рамках профильных программ.

"У Северной Осетии — огромный туристический потенциал. В том числе это касается горнолыжного туризма, который получит новый импульс к развитию с запуском курорта "Мамисон", санаторно-курортного, культурного, паломнического направлений. Мы видим существенный рост интереса к нашему региону. Это подтверждают цифры: по итогам 2022 года республику посетили около 1,5 млн гостей", — сказал Джанаев.

Он подчеркнул, что главная задача сегодня — комплексно развивать туркластер, поднимать сервис на высокий уровень, реализуя интересные проекты и создавая качественную инфраструктуру для комфорта наших гостей и жителей.

"Потому крайне важно участвовать в федеральных программах поддержки туризма, которых довольно много. Большая работа по развитию инфраструктуры туризма проводится при поддержке Минэкономразвития России, где мы находим полное понимание и получаем содействие", — добавил Джанаев.

Он пояснил, что в регионе уже многое сделано для развития данной сферы. Ведутся работы по реализации крупных туристических проектов — "Мамисон", "Кахтисар", "Алания-Парк". Запущены крупные объекты дорожной инфраструктуры — дороги в с. Кармадон, горную Дигорию, мостовые переходы в ущельях. Также строятся участки дорог к курорту "Мамисон", создается необходимая инженерная инфраструктура.

В 2022 году республика получила 130 млн рублей грантовой поддержки субъектов туризма. Средства направлены на реализацию проектов по созданию модульных средств размещения, электронных путеводителей, туристских информационных центров.

Кроме того корпорация "Кавказ.РФ" разрабатывает мастер-план туркластера "Солнечный пояс Алании". Готовность мастер-плана ожидается в 2023 году. В итоге будут определены точки развития туризма в Северной Осетии, потребность в создании соответствующей инфраструктуры, объектов туризма и сервиса. Реализация проекта позволит связать отдельные ущелья республики в один туристический кластер, обеспечив транспортную доступность между локациями и развитие инфраструктуры по основным маршрутам.