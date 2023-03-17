Переговоры, по ее словам, провели заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек. Отдельно обсудили вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции.

"В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", — сообщила представитель российского ведомства.

"Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между РФ и Турецкой Республикой", — добавила она.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне полеты в Турцию выполняют девять российских авиакомпаний по 30 маршрутам. С турецкой стороны регулярные рейсы в пункты России совершают четыре авиакомпании по 15 маршрутам.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список. Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты.

Представители "Аэрофлота", "Победы" и S7 ранее в пятницу сообщали "Интерфаксу", что компании выполняют рейсы в Турцию по расписанию и "в штатном режиме". Источник в одной из крупных авиакомпаний отмечал, что, несмотря на то, что пока проблем с турецкими рейсами не было, дальнейшая ситуация непредсказуема. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпаний нет, заявляли в Минтрансе РФ.