«Никаких корректировок полетных программ – изменения времени вылета, тарифных условий не происходит. Нас авиакомпании не уведомляли ни о каких изменениях», — сказал он.

Как отметил эксперт, флот российских авиакомпаний состоит из разных типов самолетов, поэтому вероятность запрета на заправку некоторых лайнеров никак не отразится на туристах и пассажирах рейсов.

В свою очередь, в пресс-службе ANEX Tour добавили, что никаких изменений в полетных программах туроператора не последует. «Большинство рейсов в Турцию мы выполняем на рейсах Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines и SouthWind Airlines», — пояснили в компании.

Минтранс ранее также сообщил, что проблем с наземным обслуживанием российских самолетов в Турции нет, но ведомство проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), возможный запрет отразится, прежде всего, на регулярных рейсах в Стамбул из регионов, а не на летних чартерных программах, ориентированных на туристов.

Турецкое издание AirtportHaber 16 марта сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Речь идет о частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортах, которые содержат более 25% американских комплектующих. Большинство самолетов, попавших под санкции, принадлежат авиакомпании «Аэрофлот».

Тогда же представители «Аэрофлота», «Победы» и S7 заявили, что компании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме.