Участие в фестивале примут народно-певческие, фольклорные, хореографические коллективы, исполнители на народных инструментах, театры кукол, театры костюма, военно-патриотические клубы.

"Свои выступления гостям подарят взрослые и детские коллективы. Все желающие смогут принять участие в пасхальных играх и забавах, мастер-классах по изготовлению "Константиновской свирели" и росписи крашенок, познакомиться с традиционными видами боевых искусств на "Молодецких потехах" и совершить "Путешествие в прошлое" — подписать открытку", — отмечает пресс-служба.

Также в программе фестиваля вошли "Улица мастеров" и "Молодецкие потехи" в ходе которых все желающие смогут продемонстрировать силу и ловкость в константиновских боях "на палках".

С музыкальным приветствием на главной сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль "Радуница" музея-заповедника под руководством композитора, Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.