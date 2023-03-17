"Шесть сочинских санаториев: "Знание", "Металлург", "Роза Спрингс", "Магадан", "Электроника", "Юность" включены в региональную программу реабилитации участников СВО", — написал Копайгородский.

Он отметил, что программа разрабатывается по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и пообещал оказать все необходимое содействие в ее формировании.

"Предложим самые современные технологии санаторно-курортного лечения", — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что у Сочи — своя историческая память. В годы Великой Отечественной войны тысячи сочинцев совершили подвиг во имя жизни, трудясь в госпиталях, помогая раненым защитникам Отечества.