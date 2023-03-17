По версии ФАС, ООО установило экономически необоснованную завышенную цену на услуги для топливозаправочных комплексов (ТЗК), оказываемые при заправке самолетов в аэропорту Красноярска, что привело к получению юрлицом необоснованной выгоды.

"В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба установила, что организация (ООО "Аэропорт Емельяново") в период с января 2021 года по настоящее время включает в стоимость услуг статьи расходов, не относящиеся к деятельности топливозаправочных комплексов. Цена на услуги при этом превышает расходы и прибыль, необходимые для их оказания", — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что ФАС выдала ООО предписание установить экономически обоснованные цены на услуги для топливозаправочных комплексов. Также на ООО "Аэропорт Емельяново" будет наложен административный штраф.

ООО "Аэропорт Емельяново" было учреждено в феврале 2009 года. 100% акций компании принадлежит АО "ЭРА Групп".

Международный аэропорт "Красноярск" ("Емельяново") обслуживает регулярные и чартерные рейсы 28 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 63 направления. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов.