Меморандум, в частности, предполагает усиление взаимодействия двух регионов в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей.

Так, губернатор Красноярского края Александр Усс предложил армянским бизнесменам рассмотреть возможность их участия в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярска, в том числе, для увеличения товарооборота между Красноярским краем и Арменией, который, по данным регионального правительства, превысил $146 млн по итогу 2022 года.

Отмечается, что глава Красноярского края — единственный российский губернатор в составе парламентской делегации РФ на текущей встрече.