"Активно осуществляется бронирование по внутрироссийским направлениям. По отдельным отелям Сочи, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения сервиса, — очень высокий спрос. Также высокий спрос по ряду ставших популярными направлений и заметно улучшившими сервис и качество средств размещения — это Кабардино-Балкарская Республика, частично Дагестан", — сказал Мальцев.

Он также отметил, что Крым сейчас не столь популярен у уральских туристов, поскольку с ним нет прямого авиасообщения, но "по профсоюзным путевкам туда определенное количество жителей Свердловской области планирует поехать".

"Из-за отсутствия авиаперевозок Крым все-таки ориентирован на туристов из близких к нему регионов. Это Ростовская, Волгоградская области и другие", — пояснил эксперт.

Также, по словам президента УАТ, уральцы активно бронируют речные круизы по России на лето и даже осень.