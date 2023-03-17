Первая зимняя экспедиция на Южный Байкал в рамках проекта завершилась на этой неделе.

"Экспедиция исследовала интересное, но малоизученное явление — интрузию (вдавливание — ИФ) поверхностных вод в глубинные или придонные слои озера Байкал. Благодаря поступающему с интрузиями кислороду в Байкале развилась уникальнейшая, нигде в мире больше не встречающаяся пресноводная глубоководная фауна", — говорится в сообщении со ссылкой на участника экспедиции, сотрудника географического факультета ИГУ Алексея Развозжаева.

Отмечается, что явление интрузии недавно также было обнаружено в канадских озерах.

"Ученым очень важно не только выявить случаи массового развития интрузий на Байкале, но и попытаться установить их причину", — цитирует ученого пресс-служба.

Основная гипотеза — интрузию в Байкале вызывают резкие перепады давления и сильные ветра в прибрежной зоне. Из-за этого происходит переохлаждение поверхностных вод, и они "проваливаются" в, условно, более теплые слои. В результате происходит обогащение кислородом придонных вод на больших глубинах.

Во время экспедиции на льду Байкала была установлена автоматическая метеостанция, с помощью которой планируется получить новые данные о процессах на границе двух сред — поверхности озера и атмосферы.

"Это, возможно, даст ученым приблизиться к пониманию сложных физических процессов, протекающих на глубинах озера Байкал", — отмечается в сообщении.

Байкал — озеро тектонического происхождения, самое глубокое на планете. Максимальная зарегистрированная глубина — 1642 метров, средняя глубина — 744,4 метра. Температура воды в Байкале на глубине более 100 метров круглогодично составляет около +4 градусов.