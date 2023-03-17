В этом году на губернаторский конкурс "Лучший работник культуры года" поступило более 90 заявок от 12 государственных и 65 муниципальных учреждений культуры. Экспертный совет определил 20 победителей.

Победителям будет присвоено звание "Лучший работник культуры года" с вручением диплома и премии 50 тысяч рублей.

В частности, лучшим работником среди специалистов музеев по итогам 2022 года признали старшего научного сотрудника Государственного художественного музея Алтайского края Евгению Школину. Она выступала куратором крупного федерального проекта к 80-летию Алтайского края "В земле российской просиявшие" из коллекции Центрального музея имени Андрея Рублева (Москва). Жители региона получили возможность увидеть лучшие образцы русского православного искусства разных веков.

В номинации "Лучший клубный работник" одним из победителей стал хормейстер Тальменского многофункционального культурного центра Виктор Дергилев. Он является руководителем вокального ансамбля "Рябинушка". В числе победителей также главный хормейстер Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" Ольга Кузнецова, которая работает в коллективе со дня его основания.

В целом победители определялись в номинациях "Лучший библиотечный работник", "Лучший музейный работник", "Лучший работник театрального и концертного учреждения", "Лучший педагог" и "Лучший клубный работник".