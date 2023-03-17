"После вскрытия в сердце моржихи был обнаружен тромб, а в кишечнике — посторонний предмет из пенополистиролла", — говорится в сообщении со ссылкой на директора зоопарка Светлану Малышеву.

Она отметила, что предмет не был куском пластикового ведра, как об этом писали в социальных сетях. Малышева подчеркнула, что в зоопарке ведется жесткий контроль за состоянием бассейна.

"Но открытый бассейн означает, что даже ветер может занести посторонний объект, а морж — незаметно втянуть его в себя", — добавила она.

Директор зоопарка подчеркнула, что как только сотрудники поняли, что с Несейкой что-то случилось, они пытались ее спасти: "Обследовали ее имеющимся оборудованием, созвали консилиум специалистов по болезням морских животных из Москвы и Санкт-Петербурга. Делали ей капельницы и промывания. 24 часа в сутки наши сотрудники не отходили от нее ни на минуту. Мы сделали все что могли, но нам не удалось спасти нашу любимицу".

Светлана Малышева уточнила, что смерть произошла еще в сентябре 2022 года, но тогда было принято решение не сообщать об этом в СМИ, чтобы не расстраивать посещающих зоопарк детей.

Об истории моржихи в 2018 году был снят документальный фильм "Несейка. Младшая дочь". В 2010 году больная моржиха сама пришла к людям у мыса Каменный в надежде на помощь.

Как рассказала Малышева, с зоопарком Удмуртии связались представители департамента сохранения редких видов и предложили принять животное. Моржиха была очень истощена, в ее голове было обнаружено воспаление. Для проведения операции был специально приобретен аппарат искусственной вентиляции легких для таких крупных животных. По словам директора зоопарка Удмуртии, без этого вмешательства моржиха бы умерла еще тогда.