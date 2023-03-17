Наскальная живопись в гроте Шахты была открыта еще в 1958 году группой Памирской экспедиции АН СССР под руководством Вадима Ранова. Эти рисунки расположены на высоте около 4200 метров над уровнем моря и на сегодняшний день считаются одним из самых высокогорных памятников наскального искусства.

"Изображения представляют собой сцену охоты, выполненную красным минеральным пигментом в архаично-натуралистическом стиле, для них нет прямых параллелей среди других памятников Памира и соседних территорий", — говорится в сообщении.

Первооткрыватели предварительно отнесли памятник в гроте Шахты к мезолиту — раннему неолиту (8-5 тыс. до н.э.), но точную хронологию установить до сих пор не удается. При этом данные о древних стоянках человека в Восточном Памире указывают на то, что шахтинские изображения могут быть гораздо старше.

"К тому же, непонятно, к какому виду принадлежат нарисованные животные: дикому кабану или бурому медведю. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН предположили, что, если им удастся правильно определить вид и сопоставить полученную информацию с данными о палеофауне региона, то это поможет уточнить время создания памятника", — говорится в публикации.

Ученые сопоставили внешние морфологические особенности трех изображенных на петроглифах животных с современными кабаном и бурым медведем, поскольку оба этих вида сегодня обитают на Памире и с равной долей вероятности могли выступать объектами для изображения.

Кроме того, ученые сравнили пропорции изображенных животных и их реальных прототипов: современных диких кабанов из Таджикистана и Прибайкалья и бурых медведей из Средней Сибири и Костромы.

Также памирские наскальные рисунки сравнивались с изображениями бурого медведя и кабана из сибирских памятников наскального искусства.

В результате исследователи пришли к выводу, что на двух рисунках изображен кабан, а третье изображение можно считать промежуточным между диким кабаном и медведем, потому что оно сочетает типичную для медведя форму морды и округлые уши, но в то же время шею, клык и туловище, характерные для кабана.

"Возможно, по задумке древнего художника этот образ сочетал в себе обоих животных, либо изображение было перерисовано (пока непонятно, сразу во время создания или впоследствии)", — говорится в сообщении.

Затем ученые сопоставили содержание петроглифов с данными о составе фауны Восточного Памира в позднем плейстоцене и раннем голоцене (около 11,8 тыс. лет назад).

В это время там преобладали дикие бараны и козы (их костей обнаружено больше всего), встречаются также кости сайгака, северного оленя, медведя, лисы, зайца, сурка, мыши и птиц. Засушливые и холодные условия не подходят для кабана, имеющиеся данные о распространении дикого кабана в позднем плейстоцене также указывают на то, что в то время он не встречался на Памире.

"Опираясь на палеонтологическую информацию, археологи пришли к выводу, что, скорее всего, наскальные рисунки в Шахтинском ущелье были сделаны в голоцене. Однако недостаточный объем информации по раннему и среднему голоцену региона не позволяет установить время, когда кабан обитал на Памире", — говорится в публикации.