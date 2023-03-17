"Прямые регулярные рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться два раза в неделю. На этом направлении авиакомпания "Россия" заменит "Аэрофлот", — говорится в сообщении.

В рамках летнего расписания авиакомпании рейсы из Петербурга в Баку планируются по вторникам и пятницам. На воздушной линии будут эксплуатироваться лайнеры A319.

Как сообщалось, "Аэрофлот" запустил рейсы из Петербурга в Баку 17 февраля. Они выполняются дважды в неделю — также по вторникам и пятницам.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" и "Шереметьево" (Москва).