Свою оценку развития туризма в Иркутской области дала отправлявшая туристов в РФ компания "GZL international Travel Service Co., Ltd" (Гуаньчжоу) на встрече в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири (ТПП ВС).

"На Ольхоне раньше вообще отсутствовали туалеты. Теперь ситуация улучшилась, но не настолько, насколько бы хотелось. И скорость интернета оставляет желать лучшего. Сразу хочется похвастаться родным красивыми фото, но нет возможности их оперативно отправить", — цитирует пресс-служба ТПП представителя компании Тань Цзилина.

Отмечается, что китайские туристы остались довольны питанием в ходе тура по Байкалу, но в городской гостинице им все же хотелось бы видеть рис в меню.

Возникли проблемы у туристов и при оплате услуг банковской картой, подключенной к системе UnionPay.

"Жители Поднебесной привыкли к безналичной оплате. Поэтому для них было очень неожиданно, что потребовались наличные, которых с собой было недостаточно", — сообщает ТПП ВС.

В феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии COVID-19.