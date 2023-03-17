"Гостей тульского стенда ждут презентация военно-патриотического тура "Миссия выполнима", дегустация пряников, пастилы и других гастрономических сладостей от участников проекта "Сделано в Тульской области", а также викторины и мастер-классы", — говорится в сообщении.

Тульский регион на выставке представляют три экскурсионные компании — от центра "Мой бизнес", музеи Тульской области, региональное Агентство развития туризма.

"Развитие межрегиональных связей открывает новые перспективы для сферы туризма. В 2022 году были подписаны соглашения о сотрудничестве с Калужской и Владимирской областями. В этом году планируем аналогичные соглашения с рязанским и орловским регионами. Богатый историко-культурный потенциал наших соседей дает широкие возможности для формирования интересных совместных туристических предложений изменено", — процитировали в пресс-службе заместителя министра экономического развития Тульской области Ларису Соломатину.

29-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства проходит с 16 по 18 марта в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.