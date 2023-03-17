«Эта работа ведется сразу по двум трекам. Первый – решение на уровне двусторонних контактов. Создаем систему устойчивого сообщения между банками наших стран. В перспективе планируем начать использовать национальные валюты, что должно значительно упростить расчеты между турбизнесом России и Ирана и дополнительно будет стимулировать приток туристов. Для нас также важно наладить взаимодействие между нашими платежными системами, чтобы туристы могли расплачиваться своими картами на территории наших стран», — сказал он, выступая на сессии «Международный диалог Россия – Иран» в рамках международной туристической выставки MITT в Москве.

Второй трек, по словам министра – это решение, которое будет запущено для всех зарубежных туристов, приезжающих в Россию.

«Уже в этом году планируем запустить проект «Карта туриста». Для путешествия по России, находясь на территории своей страны, можно будет открыть электронный кошелек с виртуальной картой «Мир». Оплатить необходимые услуги из-за рубежа, а, приехав в Россию, получить пластиковый оригинал», — пояснил Решетников.

По его словам, необходимые для этого изменения в законодательство уже разработаны и в целом поддержаны ключевыми ведомствами.

«Мы надеемся, что в весеннюю сессию Госдума парламент это рассмотрит и также поддержит их вместе с Советом Федерации», — добавил он.

Решетников подчеркнул, что российские власти готовы создавать все условия, необходимые для комфортных поездок туристов из Ирана по РФ. В частности, развитие халяль-туризма.