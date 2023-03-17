"На кадрах из Приморского края еще "помятый" ото сна медведь оставляет запаховую метку на дереве, что является естественным поведением для крупных хищников. Зверь не смог отказать себе в разминке затекших во время зимней спячки конечностей и стал активно двигаться у ствола", — говорится в сообщении.

Во время "танца" медведь терся носом и щеками о кору, вставал на задние лапы и обнимал дерево. После он осмотрел метки и лишь потом обратил внимание на окружающую обстановку — сугробы, оставшиеся после мартовского снегопада.

Всего в нацпарке обитает два вида медведей — бурый и белогрудый (гималайский). Один из них живет чаще умеренных и северных широтах, а второй обитает в юго-восточной Азии. Благодаря таким видео ученые могут наблюдать поведенческие особенности обоих видов.

На "Земле леопарда" установлено более 500 фотоловушек, которые позволяют ученым наблюдать за жизнью диких животных в их естественной среде обитания. Это самая большая сеть фотомониторинга среди российских заповедников и нацпарков.