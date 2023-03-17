В предстоящие выходные и 20 марта будет лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Углегорского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского районов и города Южно-Сахалинска (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторное и села Синегорск), говорится в сообщении.

В предстоящие выходные, согласно прогнозам синоптиков, на юге Сахалина ожидаются плюсовые температуры наружного воздуха днем. В пятницу в Южно-Сахалинске днем — 0 градусов по Цельсию, в предстоящие выходные днем температура поднимется до плюс 3-4 градусов, в понедельник — до плюс 8 градусов.